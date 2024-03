A Fermo spot anti-truffe agli anziani con il comico Macchini

Prefettura, forze dell'ordine e Comune di Fermo insieme per contrastare le truffe agli anziani.

Si prosegue con gli incontri nei centri sociali e ora arriva anche uno spot. Stamattina, in prefettura a Fermo si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione delle iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno delle truffe agli anziani, promosse e finanziate dal Ministero dell'Interno, in base al Protocollo d'Intesa stipulato lo scorso 31 ottobre.

Il Comune di Fermo proseguirà con gli incontri nei centri sociali per fornire, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, tutte le informazioni utili per cercare di non cadere vittime di truffe e raggiri; e per rendere il messaggio ancor più capillare, l'ente ha realizzato anche un video: nello spot che verrà diffuso dal Comune, anche il comico fermano Piero Massimo Macchini



