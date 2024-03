A febbraio +0,2% inflazione ad Ancona ma tasso annuo -0,2%

A febbraio sono tornano ad aumentare i prezzi al consumo per l'intera collettività ad Ancona (+0,2) ma resta negativo, seppure in rallentamento, il tasso tendenziale annuo (da -0,3% a -0,2%).

La buone notizie arrivano sul fronte dei costi per Abitazione, Acqua, Energia elettrica e combustibili (-10,8% su mese e -1,5% annuo), per le Comunicazioni (-4,9%; -0,5%), per Ricreazione, Spettacolo e Cultura -0,2%; + 0,1%) e Mobili, articoli e servizi per la casa (prezzi invariati su mese e su anno).

Rincari invece per Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3% su mese; -0,2% tasso tendenziale annuo); Bevande alcoliche e tabacchi (+2,2% +1,9%), Abbigliamento e calzature (+0,3%; + 0,1%); Servizi sanitari e spese per la salute (+0,2%; + 0,1%); Trasporti + 1,0%; +1,6%); Istruzione (+ 0,6%; invariato), Servizi ricettivi e di ristorazione (+ 2,5; invariato), Altri beni e servizi (+1,3%; + 0,3%)



