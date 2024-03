Musumeci ai commissari, 'riscostruire tutto bene e presto'

"Ricostruire bene e nel minor tempo possibile è l'obiettivo che si è dato il governo, superando una serie di procedure e passaggi che impediscono o rallentano i processi": è quanto ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, stamani a Palazzo Chigi durante l'incontro di lavoro con i commissari straordinari che stanno gestendo il post calamità naturali.

"Per questo - ha spiegato Musumeci - abbiamo varato un disegno di legge, che è in discussione in Parlamento, finalizzato a semplificare la governance e fissare tempi certi per il completamento della ricostruzione". "Dal confronto di oggi - ha aggiunto al termine dei lavori - sono emerse criticità ma anche esperienze virtuose. Faremo tesoro delle une e delle altre per presentare al Consiglio dei ministri le necessarie proposte". All'incontro hanno partecipato i commissari Francesco Figliuolo (Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche), Guido Castelli (territori del Centro Italia), Giovanni Legnini (Isola d'Ischia) e Salvatore Scalia (Etna ionico), oltre ai capi dipartimento Fabrizio Curcio (Protezione civile) e Luigi Ferrara (Casa Italia), con il capo Gabinetto del ministro, Riccardo Rigillo e il responsabile dell'ufficio legislativo, Francesco De Luca.

Dopo aver analizzato lo stato di attuazione degli interventi emergenziali e ricostruttivi, i lavori si sono soffermati sulle cause che determinano i ritardi nella progettualità da parte dei privati, e sulla necessità di accelerare i processi autorizzativi di competenza delle Autorità di bacino. Fenomeno diffuso e condiviso dai commissari si è rivelato quello della saturazione degli studi tecnici e dell'accaparramento degli incarichi progettuali, che determina spesso una insostenibile situazione di stallo.

È stata anche evidenziata la necessità di rivedere la erogazione del Cas, il Contributo di autonoma sistemazione, per le famiglie costrette a lasciare temporaneamente la propria casa, che talvolta da eccezionale elemento emergenziale si trasforma in strumento ordinario e assistenziale. Nel corso del vertice è stato focalizzato anche il tema della ricostruzione nelle aree interessate da spopolamento ed il complesso rapporto con le comunità locali nei casi di delocalizzazione e ricostruzione in aree meno esposte al rischio.

Infine, Musumeci ha anticipato che le linee operative del governo e le esperienze fin qui maturate dai commissari straordinari saranno il focus di un convegno internazionale che si terrà a Roma a metà maggio, con l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.



