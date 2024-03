Istituita sezione Marche Nazionale Italiana Calcio Olimpionici

E' stata istituita la filiale marchigiana della Nazionale Italiana Calcio Olimpionici-Campioni di Vita (Nico). Fondata circa 15 anni fa da Vincenzo Maenza, pluricampione olimpionico di Lotta Greco Romana per una raccolta fondi a favore della ricerca, la Nico ha svolto più di 200 manifestazioni e ha partecipato a numerose partite di beneficenza insieme a varie Nazionali, come quella degli Attori, Piloti di Formula 1 e molte altre. Della Nico fanno parte olimpionici appartenenti a varie discipline, dalla scherma all'atletica.

"Salutiamo la nascita della Nico Marche - ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, durante un incontro stampa di presentazione a Palazzo Raffaello -. Il mondo del sociale potrà contare su una realtà in più, che si sta distinguendo anche per la vicinanza verso tematiche di stretta attualità che coinvolgono i giovani, quali ad esempio il bullismo. Nelle Marche, già così impegnate nel sociale e nello sport, l'arrivo di questa nuova associazione è sicuramente una buona notizia". Scopo principale dell'associazione - ha spiegato l'attuale presidente nazionale Italo Lapenna - "è quello di organizzare la "Partita del cuore", partite di beneficenza o altri eventi sportivi al fine di raccogliere fondi da devolvere ad associazioni o progetti con finalità sociali". A seguito della Partita del cuore del maggio 2023 ad Apecchio, Lapenna ha voluto creare una filiale marchigiana che sotto la guida di Veronica Sansuini è nata ad inizio 2024. In pochi mesi di attività la Nico Marche ha realizzato due importanti eventi a favore del reparto cardiologico infantile dell'Ospedale di Torrette e del Salesi di Ancona. In cantiere ci sono altri progetti, rivolti al sociale "primo tra tutti quello contro il bullismo che porteremo nelle scuole marchigiane". Nello staff della Nico Marche anche lo psicologo clinico Sebastiano Massaccesi, come mental coach. Alla conferenza stampa hanno partecipato i testimonial Loris Stecca, campione di pugilato, e l'ex calciatore Ubaldo Righetti.



