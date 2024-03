Sfratto del Palazzo di Giustizia, legali in stato d'agitazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha proclamato lo stato di agitazione dell'intera avvocatura picena, in ossequio a quanto già reso noto la scorsa settimana, anche in considerazione "dell'ingiustificato e protratto silenzio delle istituzioni locali e nazionali sulla nota situazione legata al provvedimento di convalida di sfratto del Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno".

Lo sfratto dall'immobile in piazza Orlini, che da 70 anni ospita il Palazzo di giustizia, è stato sancito da una sentenza di un giudice dello stesso tribunale di Ascoli che ha stabilito che l'edificio dovrà essere restituito al legittimo proprietario, il fondo immobiliare InvestiRE Sgr, a seguito del fatto che, scaduto il contratto di affitto a fine 2022, l'Agenzia del Demanio non ha inteso rinnovarlo alle cifre richieste dal fondo; a vuoto è andata anche la trattativa di acquisto.

Gli avvocati hanno comunicato la propria presa di posizione al sindaco di Ascoli Piceno, al presidente della Provincia, al presidente della Regione Marche, al presidente del Tribunale di Ascoli, al presidente della Corte di Appello di Ancona, al presidente del Consiglio Nazionale Forense e a tutti i deputati e senatori della Repubblica italiana residenti nel territorio piceno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA