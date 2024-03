Lezioni inclusive di raccolta differenziata a comunità straniera

A Falconara Marittima (Ancona) la comunità del Bangladesh va a lezione di raccolta differenziata. Oltre 30 i residenti a Falconara, appartenenti alla comunità asiatica, nei giorni scorsi hanno partecipato a un ciclo di due incontri con i tecnici di Marche Multiservizi Falconara (Mmf), che hanno illustrato loro come separare correttamente i rifiuti. Per rendere le lezioni più efficaci tra i partecipanti è stato distribuito un pieghevole in bangla e sono state mostrate slide sempre nella lingua d'origine bengalese. Agli incontri, tenuti al Centro Pergoli di piazza Mazzini e conclusi sabato scorso, era presente un mediatore linguistico che ha saputo rispondere ai quesiti dei presenti e chiarire ogni dubbio.

Le spiegazioni sono state molto semplici e dirette e per rendere le istruzioni ancora più chiare in piazza Mazzini sono stati portati i bidoni destinati alle diverse frazioni, dalla plastica all'umido, fino all'indifferenziata. Affrontato anche l'argomento dello smaltimento dei rifiuti ingombranti, che Marche Multiservizi Falconara ritira gratuitamente al domicilio dell'utenza. Basta prenotarsi contattando il numero verde 800894404.

L'evento è stato organizzato dall'ex consigliere straniero aggiunto Ali Yousuf in collaborazione con Mmf e il Comune. Alle lezioni hanno partecipato Giovanna Fraternale, amministratore unico di Mmf e l'assessore Romolo Cipolletti. "L'iniziativa, cui hanno partecipato anche numerosi bambini, rientra nel rapporto costruttivo che l'amministrazione comunale ha instaurato con la comunità del Bangladesh - spiega Cipolletti - che è tra le più numerose presenti in città. Con questo spirito saranno organizzati altri incontri sul tema della separazione e dello smaltimento dei rifiuti". "Abbiamo voluto avviare questo percorso, unitamente all'amministrazione comunale, per spiegare in maniera inclusiva l'importanza della separazione dei rifiuti - aggiunge Fraternale, amministratore unico Mmf - e delle buone pratiche per il decoro della città in cui vivono".



