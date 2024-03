Maltempo: soccorsi tre escursionisti sul Monte Vettore

In corso un complesso intervento di recupero di tre escursionisti sul Monte Vettore, in provincia di Ascoli Piceno. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando a causa delle avverse condizioni meteo ed impossibilitati a muoversi, i tre hanno deciso di ripararsi all'interno del Locale di Emergenza del Bivacco Zilioli e allertare il Nue 112. La squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i vigili del fuoco e i tre escursionisti hanno da poco cominciato la discesa verso Forca di Presta.





In serata i soccorritori e gli escursionisti sono arrivati al valico di Forca di Presta (1.536 metri di altitudine). I tre sono in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

