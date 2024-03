Legambiente visita primo impianto di biometano ad Ostra

Legambiente ha visitato a Ostra l'impianto di produzione di biometano della società En Ergon, controllata dal Gruppo Astea che tratterà la frazione organica della raccolta differenziata domestica (Forsu) per produrre metano e compost tramite il processo di digestione anaerobica.

Alla visita ha partecipato una folta delegazione di Legambiente: il presidente nazionale Stefano Ciafani, quello di Legambiente Marche Marco Ciarulli, la direttrice di Legambiente Marche Marzia Mattioli, Luigino Quarchioni, delegato del direttivo di Legambiente Marche. Presenti Antonio Bravi sindaco di Recanati, Michela Glorio, assessore Ambiente del Comune di Osimo e Alberto Agarbati, assessore Agricoltura del Comune di Ostra.

L'associazione ha incontrato l'azienda e visitato l'impianto, il primo nelle Marche che aiuta la regione a fare un passo avanti nella gestione organica dei rifiuti e a ridurre il deficit impiantistico di una regione che continua ad inviare fuori dalle Marche circa il 30% dei rifiuti organici prodotti e raccolti in modo differenziato. Inoltre, attraverso il riciclo della Forsu, si ottiene anche biometano, una fonte di energia rinnovabile, in grado di contrastare la crisi climatica e accompagnare la transizione energetica.



