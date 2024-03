'Giuramento di Vitruvio' per l'archistar Mario Cucinella

;L'archistar Mario Cucinella sottoscrive il Giuramento di Vitruvio. A Fano, città dove si ritiene sia stata costruita la celebre basilica dall'architetto romano, Cucinella, durante un dibattito sul tema "Da Vitruvio alla rigenerazione urbana", nell'ambito di un festival dedicato all'economia circolare, ha voluto fare un gesto altamente simbolico, sottoscrivendo il "Giuramento di Vitruvio" e consegnando la pergamena da lui firmata al presidente del Centro Studi Vitruviani Dino Zacchilli.

Il Giuramento di Vitruvio è una proposta ideata anni fa dal professore Salvatore Settis, tradotta poi dal Centro Studi Vitruviani e dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara in un testo basato sui principi di conoscenza, etica, bene comune, qualità dell'architettura e responsabilità, per un patto etico con la società e l'ambiente che ha come fine il benessere dei cittadini.



