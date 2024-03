Ciccioli, ok Regione a schema accordo per lungomare nord Ancona

"Mi sono battuto per decenni affinché anche il Lungomare nord di Torrette di Ancona potesse essere valorizzato come meritava. Ho dovuto attendere molti anni, cercando nel frattempo di intessere una serie di rapporti per far quadrare il cerchio, visti i tanti attori coinvolti.

Oggi la Giunta regionale di centrodestra, guidata da Francesco Acquaroli, ha approvato lo schema di accordo, che sarà firmato nelle prossime settimane insieme al Comune, a Rfi e all'Autorità Portuale, per il rifacimento e l'adeguamento del Lungomare nord". Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli.

"Il budget di 52 milioni di euro - aggiunge - sarà sufficiente per la realizzazione di una nuova scogliera a protezione della linea ferroviaria, con interramento, rettifica dei binari e velocizzazione della linea, oltre ad un lungomare con un parco pubblico di cui beneficeranno i residenti, i turisti e le attività imprenditoriali". Secondo il consigliere di Fdi, in tre anni "il centrodestra ha dimostrato con i fatti, ancora una volta, che sta restituendo ad Ancona il ruolo che merita anche a livello infrastrutturale con un tris di opere pubbliche: raddoppio della variante alla Statale 16, Ultimo Miglio per completare l'obiettivo dell'Uscita Nord dal Porto e rifacimento del Lungomare nord".



