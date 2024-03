Fumo in un pullman sull'A14 con ragazzi a bordo

Paura per una nuvola di fumo che si è sprigionata all'interno di un pullman con a bordo una trentina di ragazzi in viaggio sullA14 in direzione sud in territorio di Grottammare (Ascoli Piceno). I giovani sono comunque scesi dal mezzo senza che nessuno sia rimasto ferito.

Ad intervenire, poco dopo le 16.15, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) al chilometro 304. All'arrivo sul posto, quando i giovani erano già fuori dal mezzo, i vigili hanno controllato l'autobus in cui non è stato rivenuto alcun incendio: il fumo che si è diffuso potrebbe essere riconducibile ad un guasto meccanico. In attesa dell'arrivo di un bus sostitutivo per il trasporto delle persone sono stati disposti i mezzi dei vigili del fuoco a protezione dei giovani fermi in strada.

Sul posto è intervenuta anche la polizia autostradale di Porto San Giorgio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA