Dirigenti scuole turchi in visita all'Usr Marche per Erasmus+

Ha fatto visita all'Ufficio scolastico per le Marche ad Ancona una delegazione composta da tre dirigenti scolastici del primo ciclo turchi guidati dalla dirigente scolastica Simona Paolillo dell'Istituto comprensivo "Girolamo Lanfranco" di Gabicce Mare, impegnato in questi giorni in uno scambio con la scuola "Cebelibereket Şehit Ahmet Yilmaz" di Osmaniye, città di 500mila abitanti nel sud del Paese.

Dopo un primo confronto conoscitivo sui diversi sistemi educativi dei due paesi e sull'organizzazione dell'Usr, informa una nota, l'occasione dell'incontro ha soprattutto consentito di gettare le prime basi per future proficue collaborazioni all'interno del progetto di accreditamento Erasmus+ coordinato dall'Usr stesso, come anche a livello di partenariato tra singole istituzioni scolastiche. Se da un lato è emersa da questo primo contatto la forte attenzione da parte della comunità educante turca a mettere in campo progetti con le scuole marchigiane e, più in particolare, ad approfondire anche la peculiarità della cultura pedagogica della regione con lo studio del metodo Montessori, la ricchezza culturale, storica e archeologica del territorio turco potrà rappresentare un indubbio polo di attrazione per la mobilità delle componenti scolastiche delle Marche.

L'interesse degli ospiti turchi, accolti dal direttore generale Donatella D'Amico, dalla dirigente tecnica Rita Scocchera e dalla referente istituzionale per Erasmus+ ed eTwinning dell'Usr Gianna Prapotnich, dimostra in ogni caso il livello di qualità raggiunto nell'ambito della progettualità in Erasmus delle scuole marchigiane, richiamando peraltro anche il ruolo essenziale delle agenzie nazionali nella programmazione dei partenariati e delle mobilità, conclude la nota.



