Al via progetto europeo TestArt per lo spettacolo dal vivo

Al via il progetto TestArt-Testing new skills for the circulation of innovative co-creation methods in the Performing Arts sector, co-finanziato dai fondi comunitari di Europa Creativa-progetti di cooperazione di media scala per il settore Cultura, che mira a sostenere la dimensione creativa, economica e sociale dello spettacolo dal vivo a livello europeo, stimolando l'innovazione, la mobilità e la cooperazione transnazionale nelle industrie culturali e creative. Il co-finanziamento Ue ammonta a più di 600mila euro.

Il progetto europeo, presentato a Jesi (Ancona), conta 15 partner provenienti da 5 Paesi diversi (Italia, Germania, Serbia, Slovenia e Svezia), sarà coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo e coinvolgerà realtà locali e internazionali, quali Welcome Aps, Amat-Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Fondazione Pergolesi Spontini, Associazione Culturale Asini Bardasci, Associazione Culturale Centripeta, Associazione Culturale CollegaMenti, Associazione Culturale MALTE, Teater Nu (Svezia), PotatoPotato (Svezia), Kulturanova (Serbia), Teatro Misholovka (Serbia), Centro Multimediale Led Art (Serbia), Bunker (Slovenia) e Zentralwerk (Germania).

Da gennaio 2024 a dicembre 2026, TestArt andrà a sviluppare le competenze delle micro-organizzazioni culturali e creative per l'attivazione di una rete di cooperazioni transnazionali, per una continua contaminazione internazionale e l'allargamento esponenziale del raggio di collaborazioni. Il progetto si svilupperà in 3 fasi: da una prima mappatura delle necessità degli artisti e operatori coinvolti, passando per visite studio a Dresda e Lubiana per la formazione di operatori culturali e artisti, i partner si riuniranno poi in residenze artistiche per collaborare alla co-creazione di nuove produzioni artistiche transnazionali, che debutteranno nel 2026 in tour europeo.





