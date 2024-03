Nevica sull'Appennino umbro-marchigiano

Dopo un inverno caldo sotto il profilo meteorologico, la neve è tornata a cadere sull'Appennino umbro-marchigiano, fino a quota 700-800 metri. Stamani un'intensa nevicata ha interessato Castelluccio di Norcia, Forca Canapine e l'intero arco dei monti Sibillini, creando uno spettacolo naturale molto suggestivo, e in parte insolito per questo inverno 2023-2024.

La neve che cade, dato anche il periodo, è molto pesante e cioè contiene molta acqua, ma depositandosi sulle estremità dei rami secchi delle piante crea un effetto di "fiori di neve", molto suggestivo. Le precipitazioni nevose sono attese per l'intera giornata odierna e nella prossima notte, ma secondo le previsioni da domani, martedì 5 marzo, il sole tornerà a splendere sull'Umbria.



