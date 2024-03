Galleria invasa dal fumo, c'era auto in sosta senza conducente

Sono stati momenti concitati stamattina all'interno della Galleria Gola della Rossa Nord lungo la Strata statale 76 a Serra San Quirico (Ancona) dov'era stata segnalata la presenza di molto fumo: il tratto in questione dell'arteria stradale è stato chiuso per circa due ore e mezza. Verso le 10 i vigili del fuoco di Fabriano sono subito intervenuti nel tunnel, invaso da una densa coltre di fumo, ma non vi hanno trovato nessuno. Il fumo potrebbe ricondursi ad un'auto ferma in una piazzola d'emergenza probabilmente per guasto, senza che vi fosse il proprietario lì presente, con conseguente sprigionamento della nube.

Sul posto anche sanitari del 118, personale Anas, Polizia stradale e arabinieri. La strada è stata riaperta alle 12.30.





