Una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Ascoli Piceno è intervenuta la scorsa notte sulla strada provinciale 76, che dal capoluogo conduce a Colle San Marco, all'altezza del bivio per la frazione Colle, per un masso caduto sulla sede stradale che ne ostruiva parte della carreggiata. Con l'ausilio dell'autogru, il grosso pezzo di travertino, del peso di 22 quintali, è stato rimosso e posto in sicurezza ai margini della strada.



