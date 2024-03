Due aggressioni nel carcere di Ascoli Piceno

Due episodi di violenza sono avvenuti ieri all'interno del carcere di Ascoli Piceno. In mattinata un detenuto nigeriano della sezione Alta Sicurezza si è scagliato contro un alto detenuto per motivi non chiari. Gli agenti della polizia penitenziaria sono immediatamente intervenuti e nella colluttazione due di loro sono rimasti feriti ed hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli.

In serata, intorno alle 20, è stata invece aggredita un'infermiera in servizio presso il carcere che stava somministrando una terapia ad un detenuto di Ancona, che ha danneggiato l'infermeria. Anche la donna è stata medicata all'ospedale Mazzoni, da dove è stata dimessa con una prognosi di 4 giorni. Leggermente feriti anche due agenti di polizia penitenziaria che sono intervenuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA