A Macerata un corso di formazione e un albo per baby sitter

Il Comune di Macerata (Assessorato alle Pari Opportunità) ha emesso un avviso pubblico per la formazione, in via sperimentale, di un Albo comunale di baby sitter. L'obiettivo è fornire un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro di assistente all'infanzia di cui le famiglie residenti possono avvalersi per i minori da zero a 12 anni. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Università di Macerata, è patrocinato dalla Commissione regionale Pari Opportunità. Rappresenta anche una opportunità lavorativa temporanea per gli studenti e per i giovani in cerca di una prima occupazione.

"La creazione dell'albo di baby sitter rappresenta uno strumento di sostegno per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro per i genitori che lavorano - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Francesca D'Alessandro -. Ancora oggi, l'aiuto fondamentale è rappresentato dai nonni ma, per quelle famiglie che non hanno questa fortuna, l'Amministrazione vuole dare un supporto. Il progetto formerà giovani, anche studentesse e studenti, che saranno un aiuto qualificato per le famiglie maceratesi".

Nel caso di studentesse o studenti di istituti secondari di secondo grado che abbiano compiuto il 18/o anno di età, o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o della laurea triennale o magistrale non nel settore educativo, è previsto l'obbligo di partecipare al corso di formazione professionale in ambito educativo e al tirocinio, con attestazione finale, organizzato dal Comune di Macerata in collaborazione con l'Università. Il corso, a titolo gratuito, si svilupperà in quattro moduli da realizzarsi in 20 ore di lezione tra aula, tirocinio, studio individuale e riflessione. Previsti un colloquio finale e un attestato di partecipazione. Fra i temi, l'identificazione dei bisogni e la conoscenza delle varie fasi di sviluppo dei bambini, lo stimolo del bambino al gioco e alle attività proprie della sua età, la gestione dei momenti critici, la cura del bambino e la gestione della relazione con i genitori. Prenderà il via il 27 marzo e si concluderà il 19 aprile.



