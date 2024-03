Finanza Macerata sequestra cosmetici con sostanza cancerogena

Circa 250 confezioni di cosmetici, alcune contenenti una sostanza vietata, il Lilial, e circa 8.300 giocattoli con accessori privi del marchio CE e delle informazioni minime previste dal Codice del Consumo. E' quanto ha sequestrato in due società il Nucleo di Polizia economico-finanziaria e il Gruppo di Macerata della Guardia di Finanza nell'ambito di un più ampio e specifico piano di interventi del Comando Provinciale su tutto il territorio della provincia e finalizzato a prevenire e reprimere traffici illeciti, con particolare riguardo all'abusivismo commerciale e della sicurezza prodotti, a tutela dei consumatori.

I titolari degli esercizi commerciali controllati, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Macerata e segnalati ai fini amministrativi, alla Camera di Commercio. Quello tra i due che commercializzava i cosmetici privi di etichettatura è stato anche segnalato all'Agenzia Regionale Sanitaria, per l'adozione di provvedimenti sotto il profilo amministrativo. L'attenzione è stata indirizzata anche verso aziende potenzialmente esposte al rischio di detenere, per la vendita, cosmetici contenenti una fragranza sintetica, il Butylphenyl Methylpropional (Lilial) utilizzata per preparare prodotti per la cura e l'igiene della persona, quali creme, profumi, deodoranti e shampoo, vietata dal primo marzo 2022 dopo l'aggiornamento, a livello Ue, dell'elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Due società detenevano circa 100 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti Lilial. Altri 150 cosmetici sono risultati privi della prevista etichettatura. Sequestrati anche 8.300 prodotti tra giocattoli e accessori, privi del marchio CE e delle informazioni minime previste dal "Codice del Consumo".



