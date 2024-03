Anziana investita in retromarcia da auto guidata dal marito

Una donna è stata investita dall'auto condotta dal marito che stava facendo retromarcia per uscire da un parcheggio. L'incidente è avvenuto ad Ancona nel pomeriggio vicino alla zona della Multisala alla Baraccola. La donna ferita, una 78enne, è rimasta incastrata sotto la vettura ed estratta dai vigili del fuoco con l'ausilio di palloni autogonfiabili, è stata trasportata poi all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in gravi condizioni in particolare per le lesioni a una gamba. Era appena scesa dall'auto guidata dal coniuge quando è stata travolta, finendo incastrata sotto la vettura finita anche contro un'aiuola.

Sotto choc il marito che non riusciva a capacitarsi dell'accaduto, anche lui assistito dai sanitari e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti la Croce gialla di Camerano, l'automedica del 118, l'eliambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale.



