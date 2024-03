Al Parco zoo Falconara anche esemplari canguro grigio orientale

Ci sono anche tre esemplari di canguro grigio orientale nel Parco zoo di Falconara che apre la stagione. E' la novità 2024 del giardino zoologico marchigiano che accoglie i suoi visitatori con oltre 200 esemplari tra mammiferi, rettili e uccelli di tutto il mondo.

Ogni sabato e domenica tornano gli eventi dedicati a grandi e piccini per scoprire il meraviglioso mondo degli animali.

Quest'anno ci saranno anche i tre giovane esemplari di canguro grigio orientale (Macropus giganteus): una femmina, Vaiana, e due maschi, Boomerang e Sydney. Il canguro grigio orientale è la specie bandiera dell'Australia. È un mammifero marsupiale, ovvero gli esemplari femmina hanno una tasca nel ventre dove trasportano e alimentano i loro piccoli appena partoriti. È tra i canguri di maggiori dimensioni: il suo peso va dai 40 ai 90 kg e può raggiungere 140 cm di altezza, mentre la coda può essere lunga fino a un metro. Animale erbivoro, in natura può vivere dieci anni, mentre in ambiente controllato venti.

Boomerang, Sydney e Vaiana provengono dal Parco Natura Viva di Verona e nel giardino zoologico marchigiano si sono subito ambientati al meglio. La struttura vanta più di 200 esemplari appartenenti a oltre 40 specie e, con circa 50mila visitatori l'anno provenienti da tutta Italia e dall'estero, si conferma una delle attrazioni di punta della regione Marche. E' l'unico zoo in Italia ad accogliere gli okapi, rara specie minacciata di estinzione originaria della Repubblica Democratica del Congo.





