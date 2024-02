Treno speciale nelle Marche per sensibilizzare su malattie rare

C'era anche l'attrice di origine anconetana Lucia Mascino ad accompagnare il treno speciale che oggi, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, è partito da Ancona toccando alcune città della costa marchigiana per sensibilizzare la popolazione su questo tema.

"Un occasione - ha detto Mascino - per mettersi al servizio degli altri e conoscerne i problemi". L'iniziativa, promossa da Gianluca Moroncini, direttore della Clinica Medica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria (Aou) delle Marche con la collaborazione di Trenitalia, dell'Università Politecnica delle Marche e del Consiglio e della Giunta Regionale Marche.

Presenti, tra gli altri, l'assessore ai Trasporti Goffredo Brandoni, il presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini, la presidente della Commissione Pari Opportunità Lina Vitturini, e il direttore generale dell'Aou Armando Gozzini.

L'intento, oltre a porre l'attenzione sulla prevenzione delle malattie rare - sono circa 10mila quelle conosciute che in Italia coinvolgono circa due milioni di pazienti di cui il 70% in età pediatrica (dati rete Orphanet) -, era coinvolgere anche le famiglie dei malati in un viaggio simbolico di continuità tra l'Ospedale di Torrette e il territorio. In particolare un'equipe della Clinica Medica, punto di riferimento italiano ed europeo per la cura della sclerodermia, ha offerto oggi, in collaborazione col Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia (Gils), la possibilità a quanti sono saliti sul treno di sottoporsi gratuitamente ad esami videocapillaroscopici, per verificare se si è affetti da questa patologia.

Un esempio di quel lavoro di vicinanza ai pazienti espletato dalla Clinica anche per altre malattie rare, coinvolgendo non solo medici e infermieri, ma anche esperti di counseling comportamentale, alimentazione, logopedia, fisioterapia e perfino estetica per una presa in carico totale del malato. Dopo Ancona il treno ha fatto tappa a Civitanova Marche, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Fano e Pesaro accolto alla stazione dalle autorità locali.



