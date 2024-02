Spese formazione fantasma per non versare 2,9 milioni di imposte

Compensazione fiscali per circa 2,9 milioni di euro con spese fantasma per la formazione del personale. L'accusa è contestata a cinque persone, a vario titolo collegate a due società di capitali nel settore dei call center e denunciate per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti, in un'indagine coordinata dalla Procura di Macerata ed eseguita dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche. Tra i denunciati, due professionisti a quali viene contestato il fatto di aver asseverato il sostenimento dei costi oggetto della frode.

Sulla base degli elementi raccolti dalla Finanza, accogliendo l'istanza della Procura, il gip di Macerata ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato fino alla concorrenza dell'imposta evasa, pari ad oltre 2,9 milioni di euro. I militari hanno sequestrato le quote di proprietà degli indagati relative a 26 immobili per un valore di circa 300 mila euro, disponibilità finanziarie per 220 mila euro e, previa apertura di una cassetta di sicurezza, oggetti d'oro tra cui collane, bracciali, orecchini e collier.

Dalle verifiche eseguite dai finanzieri nell'ambito del monitoraggio, è emerso che società avevano utilizzato in compensazione, per abbattere le imposte dovute, crediti d'imposta per oltre 1,3 milioni di euro, scaturiti dal sostenimento di costi per circa 3 milioni di euro relativi ad attività di ricerca e sviluppo, connessi perlopiù a spese di formazione della forza lavoro.

Dai documenti acquisiti e dalle testimonianze di dipendenti delle imprese, i finanzieri hanno però rilevato la mancata effettuazione dell'attività di formazione del personale, con conseguente disconoscimento dei crediti d'imposta generati e poi compensati. Con il nullaosta del pm, i militari hanno avviato mirate attività di verifica nei confronti delle due società coinvolte nella frode, concluse con la constatazione di una base imponibile sottratta a tassazione pari a circa 3 milioni di euro, di Iva non versata per oltre 1,5 milioni di euro e di crediti d'imposta indebitamente compensati per oltre 1,5 milioni di euro.



