Per il decoro delle rotatorie sponsor e manutenzione di privati

Tredici rotatorie sponsorizzate da privati per contribuire a mantenerne il decoro costante nella città di Ancona. L'atto di indirizzo è stato approvata dalla Giunta Comunali intende avviare una serie di collaborazioni che possano contribuire all'azione di governo sul fronte decoro urbano. L'inizio di questa nuova forma di partenariato, spiega il Comune, "è accelerata dall'imminente G7 Salute e dalla volontà di rendere la città più gradevole nel suo aspetto prendendo spunto da questo importante appuntamento internazionale. La sponsorizzazione consente ai privati di pubblicizzare la loro attività e al Comune di avere una manutenzione attenta e puntuale delle rotatorie, da anni sono soggette ad incuria e abbandono".

Le aree "manterranno la funzione di uso pubblico, al privato la manutenzione ordinaria e straordinaria della rotatoria per il triennio di assegnazione (periodo massimo preferibile) come pure eventuali coreografie luminose o acquatiche. Alcune delle rotatorie sono posizionate nel percorso che le delegazioni ministeriali percorreranno nei transfers dall'aeroporto di Ancona-Falconara alla Mole Vanvitelliana e comunque all'ingresso della città, particolarmente visibili".

Le rotatorie interessate dall'atto di indirizzo sono situate in varie parti della città: da quella di Torrette vicino all'ospedale regionale (via Conca-via Tenna e via Conca-via Di Giuseppe) alla centrale Galleria San Martino (via Marconi); dalla Galleria del Risorgimento, sempre in centro (piazza della Libertà-via Martiri della Resistenza-via Bocconi-via XXV Aprile) alla località turistica di Portonovo, alta e bassa, fino ai quartieri di Posatora (via della Grotta-via Blasi), Collemarino (piazzale Romita-via Flaminia-via Da Vinci-via Ricci); Q2 (via Borsellino-via Bianchi-via Flavia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA