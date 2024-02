Al rush finale rimozione macerie a Visso e Castelsantangelo

Nel Maceratese demolizioni e rimozione delle macerie post sisma al rush finale per Visso e Castelsantangelo sul Nera. A Visso si sta lavorando sui 36 edifici nel capoluogo, mentre a Borgo San Giovanni su 24 immobili i lavori sono terminati, così come a Villa Sant'Antonio, dove ai 17 edifici si sono aggiunti 2 fabbricati su cui intervenire, per una spesa totale di 5,2 milioni.

A Castelsantangelo sul Nera - il piano più importante e articolato delle Marche sia per numero di edifici coinvolti, ben 179 divisi in 11 lotti, che per il costo totale dell'operazione, di circa 13,5 milioni - si sono appena chiusi i cantieri a Gualdo, Rapegna e Nocria, mentre nel capoluogo e nelle frazioni di Macchie, Rapegna, Nocelleto e Vallinfante i lavori sono in fase di ultimazione.

"Sta per giungere a conclusione il Piano di interventi redatto dall'Ufficio speciale ricostruzione per i comuni più colpiti dal sisma del 2016/2017 - ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli - Un piano complesso, validato dalla Soprintendenza, che ha impegnato per mesi personale e ditte specializzate e che pone le basi per la ricostruzione vera e propria in questi borghi così duramente provati". Parole, quelle del commissario, che tracciano il punto della situazione in merito a messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e recupero delle macerie degli edifici pubblici e privati che impedivano, di fatto, la ricostruzione vera e propria in cinque comuni del cratere marchigiano. Adesso si va verso la conclusione delle opere di demolizione in due dei borghi più colpiti dai terremoti del 2016, dopo aver portato a termine le operazioni ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), che hanno riguardato 24 edifici del centro storico per un importo di circa di 3 milioni, e, in provincia di Macerata, a Ussita (13 edifici nelle frazioni di Castelfantellino e Sorbo per un importo di 1,2 milioni) e Pieve Torina (12 edifici nelle frazioni Tazza, Appennino, Colle di Casavecchia e Seggiole per 1 milione di euro circa),



