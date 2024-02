Stalking all'ex convivente, condannato a 6 anni di carcere

Un 46enne ascolano è stato condannato a sei anni di carcere dal tribunale collegiale di Ascoli piceno per le accuse di stalking, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio, elusione di un provvedimento del giudice, nei confronti dell'ex convivente 28enne (e di altre persone a lei vicine). La donna, esausta di subire vessazioni, nel luglio 2021, chiese aiuto infilando sotto la porta di un vicino di casa un biglietto che è poi giunto alla Polizia e quindi alla Procura di Ascoli che attivò immediatamente il cosiddetto Codice rosso disponendo che la giovane fosse condotta in una casa protetta a salvaguardia della sua incolumità.

Il procuratore Monti aveva chiesto una condanna a 12 anni, contestando anche il furto e l'estorsione, ma il Collegio ha assolto l'imputato per questi reati.

Tra i fatti contestati c'è l'aver picchiato la donna, averla chiusa in casa impedendole di uscirne, averla minacciata di morte, aver violato il suo domicilio più volte e averla costretta ad assumere farmaci a lei non necessari. Ripetuti casi di violenza privata sarebbero stati messi in atto nei confronti di lei, ma anche dei suoi familiari e amici fra i quali anche un ex fidanzato, contro i quali l'arrestato ha minacciato ritorsioni se lei non fosse tornata con lui dopo aver interrotto la relazione. La Procura contestava anche l'aggravante di aver commesso i reati mentre era sottoposto a sorveglianza speciale per ripetuti precedenti episodi analoghi a carico di un'altra donna, l'ex moglie, e per numerosi reati commessi nei confronti di altre persone.



