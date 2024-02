Entro il 2026 elettrificazione sei banchine del porto di Ancona

E' stato aggiudicato l'appalto integrato per la costruzione dell'infrastruttura di cold-ironing nel porto storico di Ancona. Il sistema di elettrificazione, fa sapere l'Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mare Adriatico Centrale, "interesserà sei banchine utilizzate per il traffico traghetti e sarà realizzato con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". "L'appalto integrato, che include progettazione esecutiva e realizzazione delle opere, è stato affidato per un importo contrattuale di 4.298.994 euro.

L'aggiudicazione dell'Adsp avviene con un mese d'anticipo rispetto all'obiettivo indicato dal Mit al 31 marzo".

"L'impianto sarà costituito da cavidotti interrati nella sede stradale di competenza portuale, con l'installazione di specifiche cabine, e sarà realizzato per alimentare da terra le navi traghetto o altre navi qualora compatibili con le potenze erogate. Sarà indipendente dalla rete elettrica usata per i servizi generali del porto, di proprietà dell'Autorità di sistema portuale". La stima di potenza prevista per alimentare il sistema è 9 megawatt. L'infrastruttura sarà innovativa, con un sistema flessibile di alimentazione a seconda della necessità della nave attraccata, e dovrà essere realizzata entro giugno 2026".

L'installazione del cold-ironing ad Ancona "contribuirà a ridurre l'impatto ambientale del traffico marittimo a ridosso della città diminuendo l'incidenza delle emissioni inquinanti.

Obiettivo prioritario di sostenibilità ambientale previsto nel Documento di programmazione strategica di sistema, nel Documento energetico ambientale dello scorso gennaio e nel Bilancio di sostenibilità dell'Autorità di sistema portuale".

Il progetto di elettrificazione dei porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle Marche e di Ortona e Pescara in Abruzzo è stato curato da Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui l'Adsp ha siglato a settembre 2022 una convezione dedicata alla progettazione del cold-ironing. L'investimento previsto nel sistema portuale è di 11 milioni di euro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA