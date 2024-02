Ripulire i fiumi grazie ai muli, corso per 'mulari' sul Catria

Prova pratica finale per i partecipanti a un corso per formare i primi 10 "mulari", conduttori di mulo, nell'ambito del progetto "Raccolta e trasporto legna con muli o cavalli" nell'area del monte Catria, nelle Marche. L'iniziativa si è svolta nella mattinata di oggi, 27 febbraio, sul greto del torrente Bevano. Lo stesso che, durante l'alluvione del 15 settembre 2022, esondò provocando enormi danni nella zona, soprattutto nel Comune di Cantiano (Pesaro Urbino).

Diversi i motivi che hanno spinto Coldiretti, Associazione Allevatori Cavallo del Catria, Università Agraria della Popolazione di Chiaserna e Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna a organizzare il corso, come spiegato durante un convegno svoltosi proprio a Cantiano lo scorso dicembre alla presenza del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni. Il mulo è un animale adatto a raggiungere i luoghi più impervi, soprattutto delle zone montane, e al trasporto della legna che si deposita nell'alveo dei fiumi. Si unisce così la riscoperta dei vecchi mestieri legati alla montagna con la necessità di sviluppare modelli sostenibili di manutenzione ambientale, ma anche con una delle possibili strategie per favorire il turismo e il ripopolamento delle aree interne. Futuro e tradizione dunque nel solco della prevenzione dei rischi idrogeologici.



