Ladro nuotatore, poliziotti bagnini lo salvano, poi l'arrestano

Ruba dalla cassa di uno stabilimento balneare, poi inseguito dai poliziotti, fugge prima lungo la spiaggia per poi tuffarsi in mare, cercando di raggiungere gli scogli. Ma, a causa del freddo e del mare mosso, ha rischiato di annegare, ha cominciato a chiedere aiuto ed è stato salvato proprio dagli agenti che lo hanno raggiunto a bordo di un pattino da salvataggio. E' successo intorno alle 3:30 di stamane, quando al 112 Nue è stata segnalata una persona all'interno di uno stabilimento balneare, che frugava nei locali, tanto che era scattato l'allarme. Gli agenti delle Volanti giunti sul posto hanno notato un uomo vestito di scuro in fuga lungo la spiaggia. Lo hanno inseguito e poi salvato. Era in ipotermia: a prestare le prime cure il personale del 118, una volta stabilizzato è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo. Poi è stato perquisito e trovato con le tasche piene di monete rubate dalla cassa dello stabilimento. Una volta identificato (è uno straniero), è stato arrestato: l'arresto è stato convalidato stamane, gli agenti delle Volanti si sono attivati per trovare degli abiti asciutti per l'uomo presso la Caritas.



