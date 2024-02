Incendio in appartamento a Grottammare, locale inaccessibile

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto sono stati impegnati, poco dopo l'una di oggi in contrada Granaro a Grottammare (Ascoli Piceno) per l'incendio sviluppatosi in un appartamento. Dopo aver spento le fiamme si è provveduto allo smassamento di quanto bruciato ed alla messa in sicurezza di tutta la zona interessata dall'evento. Al termine, dopo la verifica sulla staticità dell'immobile con il funzionario di guardia, nel frattempo giunto sul luogo, l'immobile è stato dichiarato inaccessibile fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed igienicità.



