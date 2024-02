Auto fuori strada in A14 finisce semiribaltata in un campo

Un'auto esce di strada sull'A14 e finisce in un campo semiribaltata. E' accaduto nel pomeriggio in direzione nord, tra Senigallia e Marotta, al chilometro 189+200. Al volante della vettura un 54enne: i vigili del fuoco lo hanno estratto con specifica attrezzatura dall'abitacolo in cui era rimesto bloccato. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette con un codice rosso precauzionale per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi sulla dinamica dell'incidente che comunque non ha avuto ripercussioni sulla viabilità autostradale.



