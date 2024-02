Deve scontare 16 anni di carcere, era su un treno ad Ancona

Un 44enne pakistano, individuato su un treno regionale in partenza per Roma dalla stazione ferroviaria di Ancona, era ricercato dal 2017 dalla Procura di Roma perché deve espiare, a seguito di sentenza definitiva, una pena di 16 anni per associazione con finalità di traffico e spaccio di droga. L'uomo è stato fermato nel corso di servizi di prevenzione e vigilanza dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Marche, Umbria e Abruzzo che, in particolare, erano impegnati ieri nell'"Operazione Rail Safe Day" pianificata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell'Interno.

Il 44enne è risultato sprovvisto di documenti per l'identificazione. Da un primo controllo in banca dati Sdi, con i dati da lui forniti, non era risultato nulla a suo carico; da successive verifiche presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica della locale Questura, con un altro nominativo, è invece emerso a suo carico il mandato di cattura emesso dalla Procura di Roma nel marzo del 2017. Il viaggio per il pakistano si è così concluso nella Casa Circondariale anconetana di Montacuto. I controlli della Polfer rientrano nelle numerose iniziative organizzate dalla Specialità finalizzate a garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario. Sono stati effettuati anche nelle stazioni dove non è presente la Polizia Ferroviaria, per prevenire comportamenti scorretti quali l'attraversamento dei binari o la presenza di persone sulle linee ferroviarie nei pressi di passaggi a livello o la realizzazione di selfie oltrepassando la linea gialla' che in alcuni casi si sono trasformati in eventi tragici. In tale attività, spiega la Polfer, "si inserisce il controllo delle infrastrutture e degli obiettivi ritenuti sensibili anche in considerazione del particolare contesto internazionale che stiamo vivendo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA