A Pesaro taglio del nastro per Casa delle Tecnologie Emergenti

Taglio del nastro per la nuova sede della Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro, in via Della Rovere 13. "Uno spazio fisico di innovazione vero e proprio centro di trasferimento tecnologico sull'uso delle tecnologie emergenti, volto a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di start-up, il trasferimento tecnologico verso le Pmi sui temi legati alla Cultura, al Turismo, all'Engagement, favorendo lo sviluppo di nuove soluzioni per la città di Pesaro, rafforzando la vocazione culturale e musicale della città coniugata con l'innovazione tecnologica" hanno detto il sindaco Matteo Ricci, e gli assessori Francesca Frenquellucci, Riccardo Pozzi e Daniele Vimini.

Il Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro, Cte Square, è finanziato con un programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con un importo di circa 10 milioni di fondi Fondo Sviluppo e Coesione su un importo complessivo del progetto di 11 milioni di euro, e che vede capofila il Comune di Pesaro.

Gli interventi di restauro e ristrutturazione, del costo complessivo di 500mila euro, hanno previsto una rivisitazione completa della distribuzione interna degli spazi (circa 380 mq) per ottenere una disposizione che si adatti alle finalità richieste per la sede della Casa delle Tecnologie Emergenti.

All'interno ci sono spazi di coworking attrezzati per favorire scambi tra le start up; spazi per riunioni; spazi per eventi e networking; laboratori e spazi tecnici; spazi break (area ristoro con frigorifero, tavolini).



