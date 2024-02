A Bolognola gru da cantiere cade sui tetti

I vigili del fuoco sono intervenuti a Bolognola (Macerata) per una gru da cantiere caduta sui tetti delle abitazioni limitrofe, tutte vuote in quel momento. La squadra sul posto ha effettuato le operazioni di messa in sicurezza, non potendo rimuovere immediatamente la gru.

Sul posto il sindaco, personale dell'ufficio tecnico di Bolognola e i carabinieri.

Vigili del fuoco in azione, questa volta insieme alla polizia locale, nel centro di Tolentino tra via Bartolomeo Eustachio e via delle Carceri per l'improvviso distacco di un pluviale in rame dal cornicione di un vecchio palazzo. Il frastuono provocato dallo schianto al suolo ha richiamato l'attenzione dei titolari di un paio di attività che hanno subito allertato la polizia locale. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava a passare in zona.

Gli agenti del Comando della Città di San Severino Marche, hanno messo in sicurezza l'area che è stata transennata. I vigili del fuoco hanno poi fatto il resto insieme a una ditta chiamata ad intervenire dal proprietario che si è recato sul posto.



