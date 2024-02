Indebiti redditi di cittadinanza nelle Marche, 16 milioni di euro in 3 anni

In tre anni nelle Marche, dal 2021 al 2023, sono state accertate indebite percezioni del Reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 16.338.722 euro (467 le prestazioni non spettanti) di cui recuperati alle casse erariali 1.654.432 euro. Emerge dalla relazione della Procuratrice regionale della Corte dei Conti delle Marche Alessandra Pomponio illustrata in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario alla Loggia dei Mercanti ad Ancona.

Da anni la Procura ha avviato un confronto collaborativo con la Direzione regionale e l'avvocature della sede Inps, per una valutazione congiunta e il recupero di eventuali indebiti. La direzione marchigiana ha costituito, dal gennaio 2021, un gruppo di lavoro dedicato ad attività di controllo e verifica del Reddito di Cittadinanza, in collaborazione con enti locali, prefetture, Agenzia delle Entrate, Aci, patronati, centri per l'impiego e organi di polizia; l'attività, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i Carabinieri, ha permesso fino a dicembre 2023 di individuare 3.702 pratiche parzialmente o totalmente indebite pari al 5,57% del totale. In alcuni casi per restituire le somme si è seguita la strada della compensazione, altre volte è stata attivata la procedura di recupero disattivando la carta Reddito di Cittadinanza tramite la quale veniva erogato il beneficio. Quanto al recupero delle somme indebitamente percepite, è complesso in quanto si tratta di erogazione frazionate e a beneficio di persone poco abbienti.





