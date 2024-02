Conerobus inaugura 3 nuovi mezzi Diesel Euro 6

Sicuri, sostenibili, tecnologici: con 109 posti (57 a sedere e 52 in piedi), un impianto di videosorveglianza interna con quattro telecamere, un sistema contapasseggeri in entrata e in uscita, ed uno Avm in grado di tracciare la posizione dell'automezzo on line. Sono i tre nuovi bus Diesel Euro 6 acquistati da Conerobus e inaugurati oggi al Passetto di Ancona dal sindaco Daniele Silvetti, assieme al vicesindaco Giovanni Zinni, al presidente di Conerobus Italo D'Angelo, al suo direttore Alessandro Di Paolo, all'assessore ai Trasporti della Regione Marche Goffredo Brandoni e al presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali.

Andranno ad aggiungersi ad altri 11 mezzi a metano di 80 posti ciascuno acquisiti dalla municipalizzata per il trasporto suburbano ed extraurbano del capoluogo, dedicato soprattutto al pendolarismo scolastico e lavorativo, e sostituiranno gradualmente i bus più inquinanti. "Con quest'iniziativa - ha dichiarato Silvetti - si registra una pagina positiva per Conerobus, azienda che vogliamo rilanciare e che vive in questo momento una fase non solo di ristrutturazione, ma anche d'implementazione in vista del 2026 in cui è previsto un potenziamento dei mezzi".

Lunghi 14 metri e mezzo, i tre nuovi bus diesel dispongono di una pedana manuale per far salire le carrozzine per disabili con ancoraggio all'interno, un sistema di separazione dell'autista per garantire la sua sicurezza e due validatrici, una meccanica ed una elettronica per scoraggiare gli evasori. "In seguito a controlli, sono state oltre mille le contravvenzioni ai 'portoghesi' nel scorso mese di gennaio - ha informato D'Angelo - e subito dopo si è registrato un incremento degli abbonamenti settimanali del 40%".

In totale l'investimento per l'acquisto dei 14 bus (anche con fondi del Pnr e del Ministero dei Trasporti) è stato di circa tre milioni di euro, e Brandoni ha annunciato che per la mobilità regionale dal 2023 al 2033 è previsto un budget pari a 157 milioni di euro di cui 17 solo per l'elettrico.



