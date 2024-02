Commissione CdR, garantire a minori educazione, cibo, casa

"L'educazione, l'alimentazione e la casa." Sono i tre pilatri su cui si basa un parere "Aumentare l'inclusione sociale dei bambini, attraverso l'attuazione della Garanzia europea per l'infanzia a livello locale e regionale".

esaminato oggi dalla Commissione Sedec (politiche sociali) del Comitato delle regioni, riunita per la prima volta ad Ancona.

Relatore del parere di iniziativa, che dovrà essere votato in plenaria ad aprile, il sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca.

"Abbiamo dato un forte impulso sul tema della Garanzia dell'infanzia - ha detto a margine dei lavori -, con una sere di azioni positive, di impegni che i singoli Stati membri, anche attraverso le istituzioni locali, devono assumere per garantire la lotta e il contrasto alla povertà minorile e all'esclusione dei minori dai diritti fondamentali e dai bisogni primari. Si chiede anche - ha aggiunto - un innalzamento della qualità delle opportunità che vengono offerte a tutti i minori, anche quelli non a rischio marginalità, con riferimento all'accesso alle leve primarie della crescita: l'educazione (il sistema scolastico su tutti), l'alimentazione e la casa".

"Rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nei sistemi integrati di protezione dei minori" relatore Peter Kaiser, presidente del Land della Carinzia (Austria), e "Mobilità delle competenze e dei talenti", relatore François Decoster, sindaco di Saint-Omer e consigliere della Regione francese Hauts-de-France, i titoli degli altri due parerei adottati oggi. La Commissione si è riunita ad Ancona, dove domani si terrà anche una Conferenza sull'innovazione e la transizione verde e digitale, su invito del consigliere regionale Andrea Putzu, componente della Commissione stessa e del Comitato delle Regioni.



