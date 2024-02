Terremoto: Pd, per Ancona fondi con il contagocce

"Apprendiamo da un comunicato stampa del Consiglio dei ministri che il Governo avrebbe previsto lo stanziamento di soli 3 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 9 novembre 2022 nei comuni di Ancona, Pesaro e Fano.

Una risposta, da parte del Governo, che rappresenta solo un timido passo avanti rispetto all'inerzia degli ultimi mesi e che, comunque, non si può dire sia incoraggiante. Rispetto ai danni subiti, infatti, si sta erogando una somma con il contagocce". Così in una nota il gruppo Pd del Comune di Ancona.

"Ci preoccupa, poi - aggiungono i consiglieri comunali dem -, che nessun accenno venga fatto alla proroga dello stato di emergenza, condizione essenziale per lo stanziamento di ulteriori futuri fondi e per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (ottenuto dagli sfollati dopo un anno dal sisma). Dopo tante promesse e tanta attesa, ai terremotati si devono chiarezza e garanzie. La filiera istituzionale di destra spieghi" è la conclusione.



