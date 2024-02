Terremoto: Cdm, 3 milioni per sisma Ancona del novembre 2022

Tre milioni di euro per il terremoto che il 9 novembre 2022 fece tremare i territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. Lo stanziamento è stato deciso oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, riferisce il comunicato del Consilgio dei ministri. "Positivo che il terremoto di Ancona sia finalmente di nuovo preso in considerazione dal Governo Meloni dopo mesi di oblio, anche grazie le ripetute sollecitazioni del Partito Democratico a tutti i livelli, ma le risorse stanziate sono assolutamente insufficienti" rileva in una nota il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, che insieme al gruppo dem aveva presentato interrogazioni sull'argomento. "E - sottolinea - ancora non è stata decisa la proroga dello stato di emergenza che scade tra meno di 2 mesi, deliberata invece per gli eventi meteorologici che hanno colpito Messina, successivi al sisma di Ancona (dal 22 al 27 novembre 2022 e 3 dicembre 2022, ndr)", decisa nella stessa seduta del Cdm.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA