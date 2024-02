A Ascoli Piceno il Raduno nazionale Bersaglieri a maggio

Dal 2 al 5 maggio si terrà in Ascoli Piceno il 71/o Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri (Anb). L'iniziativa è stata presentata oggi ad Ancona a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche.

"Un appuntamento importante non solo per Ascoli, ma per tutta la regione - ha commentato il governatore Francesco Acquaroli -. Un'opportunità preziosa per destagionalizzare il nostro turismo e per far conoscere le nostre bellezze e la nostra enogastronomia a tantissime persone. Il valore di questa iniziativa dal punto di vista economico e soprattutto promozionale è enorme e ringrazio il corpo dei Bersaglieri per essere così affezionati alle Marche".

L'evento porterà ad Ascoli diverse decine di migliaia di bersaglieri in congedo e in servizio, con familiari e amici, di simpatizzanti e di turisti provenienti da tutta Italia, da diversi Stati europei, da Usa, Canada e Australia. Previsti molteplici eventi culturali, mostre, proiezioni e concerti di bande militari e di fanfare cremisi nei teatri e nelle piazze.

Il 3 maggio verrà presentato anche un francobollo commemorativo.

Il momento clou della manifestazione sarà domenica 5 maggio con la sfilata "a passo di corsa" per le vie del centro storico dei bersaglieri, delle delegazioni regionali e dei radunisti accompagnati da oltre 50 fanfare.

"Ascoli è pronta ad ospitare grandi eventi come questo, ad aprirsi al mondo e a portare il mondo ad Ascoli - ha detto il sindaco Marco Fioravanti -. Arriveranno decine di migliaia di persone, che saranno accolte tra la provincia di Ascoli e quella di Fermo". "Siamo onorati di essere qui oggi nelle Marche - ha sottolineato il gen. Ottavio Renzi, presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri -, dove ormai siamo di casa. Noi siamo custodi della memoria, ma vogliamo ricordare anche la nostra attività sociale di volontariato nella comunità. Negli ultimi anni, durante la pandemia per esempio, attraverso tutte le nostre sezioni sparse sul territorio siamo andati in aiuto degli anziani e dei più fragili collaborando accanto ai Comuni e alla Protezione civile". Presenti anche il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto.



