Tre Tampon Box all'Università Politecnica delle Marche

"Free without Fee" (Leibra senza pagare) è lo slogan scelto dalle studentesse e dagli studenti dell'Università Politecnica delle Marche per comunicare un progetto ampio che vede la luce in questi giorni con l'installazione di Tampon box, distributori gratuiti di assorbenti. Il progetto avviato grazie ad una proposta del Consiglio Studentesco è stato accolto e sostenuto dal rettore, dal direttore generale e dalla referente di Ateneo per le Pari Opportunità.

"L'Ateneo ha sempre creduto nell'esigenza di creare una comunità sana e coesa, riconoscendo e implementando i diritti di tutto il corpo studentesco - dice rettore Gian Luca Gregori - e costruendo dinamiche di lavoro sempre più condivise e partecipate. Il progetto Tampon box rientra pienamente nei valori del nostro Ateneo come quelli dell'inclusività, del rispetto delle pari opportunità e della sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale". Sono state installate dall'Univesrotà sette Tampon box, nei tre poli di Ancona. Alla realizzazione e comunicazione del progetto hanno partecipato studenti e studentesse delle associazioni Esn Ancona, Jepa e Gulliver, condividendone gli obiettivi. Il progetto vuole offrire un sostegno economico, con un servizio gratuito per la comunità, mettere al centro le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e sociale e all'inclusione. Verranno organizzati, inoltre, seminari e incontri di approfondimento su diverse tematiche legate alle Pari Opportunità, alla salute e all'alimentazione.



