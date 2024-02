Uscite di sicurezza non conformi, sanzioni per 14mila euro

In due aziende del Fermano, attive rispettivamente nel settore calzaturiero e nella produzione di pasta, i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno, hanno riscontrato la mancanza di conformità delle uscite di sicurezza. Per questo motivo hanno denunciato i due titolari ed elevato sanzioni di 7mila euro ciascuno, per un totale complessivo dunque di 14mila euro.

Durante l'accesso ispettivo presso una ditta calzaturiera con sede a Fermo si è rilevata la violazione che comporta gravi rischi per i dipendenti. Dunque sono scattati il deferimento del titolare per la violazione e l'ammenda. In un'altra circostanza, sempre a conclusione di un'attività ispettiva, si è riscontrata l'omessa conformità delle uscite di sicurezza presso una ditta di produzione di pasta con sede ad Altidona (Fermo). Anche in questo caso, il titolare dell'azienda è stato deferito in stato di libertà e sono state elevate ammende per un importo pari a circa mila euro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo ricordano "l'importanza di rispettare le norme di sicurezza sul luogo di lavoro al fine di garantire la tutela della salute e dell'incolumità di tutti i lavoratori. I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno "continueranno a svolgere attività di controllo e vigilanza per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini".



