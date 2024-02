Prelievo multiorgano all'ospedale di San Benedetto del Tronto

corso della mattinata del 13 febbraio 2024, presso lo Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, è stato portato a termine un prelievo multiorgano. La notizia è stata resa nota oggi dalla Ast di Ascoli Piceno, specificando che sono stati prelevati il fegato, i reni, il pancreas e le cornee.

Il fegato è stato trapiantato presso il Centro Trapianti di Ancona; i reni presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. Le cornee sono state inviate alla banca dei tessuti di Fabriano per la loro conservazione e futuro utilizzo.

Il prelievo è stato possibile, spiega lìAst in una nota, grazie al "prezioso gesto di altruismo e generosità dei familiari, concordi e favorevoli alla procedura" e alla professionalità di tutto il personale sanitario coinvolto.

L'attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l'equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del Crt Marche di Ancona, del Nitp di Milano, dell'Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli Piceno, e tutto il personale sanitario dello S.O. di San Benedetto del Tronto (Rianimazione, Neurologia, Medicina Legale, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che "ha efficacemente gestito una procedura lunga e complessa quale un prelievo multiorgano da cadavere a cuore battente".



