Le Marche tra le 9 Regioni che garantiscono i Lea

Le Marche sono tra le 9 Regioni che hanno garantito i Lea, le prestazioni essenziali, nel 2022, le prestazioni essenziali. E' quanto emerge dai dati preliminari del Ministero della Salute, relativi al 2022 e pubblicati sul sito Quotidiano Sanità, che sono stati presentati in una audizione al Senato. Le Marche hanno valori sopra la soglia nelle tre macro aree di prevenzione, area distrettuale e area ospedaliera. Un obiettivo colto da solo da 9 Regioni su 21: le altre 12 presentano valori sotto soglia in una o più macro aree.

Le Marche toccano quota 62,71 per l'area prevenzione (in peggioramento rispetto agli anni precedenti), un dato però da aggiornare ulteriormente; 90,71 per l'area distrettuale; 91,26 per quella ospedaliera, queste ultime due in miglioramento rispetto agli anni precedenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA