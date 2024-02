Una scuola accoglie un'esperta di well being per una settimana

I plessi e le classi dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Urbani" di Moie di Maiolati Spontini-Castelplanio-Poggio S. Marcello, in provincia di Ancona, hanno accolto per una settimana la professoressa Stanislava Kuharski, esperta di well-being e stress management, di origine croata, nell'ambito del progetto Erasmus+. Kuharski, che già gli alunni avevano incontrato lo scorso ottobre in modalità online in occasione degli Erasmus Days, ha coinvolto dal 12 al 17 febbraio, esclusivamente in lingua inglese, tutte le classi dell'infanzia, della primaria e della secondaria, il personale docente e Ata in numerose attività basate su pratiche ed esercizi di respirazione, rilassamento, concentrazione e consapevolezza attraverso l'uso di tecniche innovative di benessere psicologico e mindfulness, con l'obiettivo di offrire nuovi stimoli per lo stare bene con se stessi e a scuola.

Premiata come miglior docente per i metodi innovativi e le tecniche educative nel 2023 e coordinatrice della Community del Programma Erasmus+ in Croazia, Kuharski rientra in qualità di esperta nel prestigioso accreditamento Erasmus+ 2021-2027 che l'Istituto di Moie ha conseguito l'anno scorso. Finalità degli incontri è stata quella di realizzare il concetto di "stare bene a scuola", incrementando la motivazione e il rendimento scolastico.

"Questi tempi difficili e la costante esposizione allo stress, in cui i bambini e i ragazzi rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile - ha spiegato l'esperta - dell'importanza di una maggiore attenzione alla salute mentale come base per la qualità della vita. Portando nelle scuole il nostro progetto di well-being e mindfulness forniamo agli studenti il supporto necessario con l'obiettivo di ridurre lo stress e sviluppare la creatività, la produttività e la soddisfazione, realizzando un'atmosfera più positiva e motivante. E questo vale anche per gli insegnanti".



