La protesta dei trattori arriva a Fano, corteo intorno a città

Una cinquantina di trattori sta percorrendo la strada interquartieri, una circonvallazione intorno al centro abitato di Fano (Pesaro Urbino). I mezzi agricoli sono scortati dalla polizia e espongono bandiere tricolori e cartelli, con le scritte "Rip agricoltura italiana" e "Siamo ridotti all'osso". Il corteo dei trattori, partito da un punto di raccolta in un campo nei pressi del casello autostradale dell'A14, sta seguendo un percorso ad anello con ritorno nella stessa area di partenza intorno alle 12. Per domani, sabato, è previsto il transito di una delegazione limitata di dieci trattori dalla medesima area, verso il centro storico e poi una sosta di circa 30 minuti in viale Buozzi.





