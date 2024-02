A fuoco capannoni Fincantieri nell'area portuale di Ancona

Un incendio, divampato poco prima delle 23 di ieri nell'area portuale di Ancona, ha coinvolto due capannoni in lamiera utilizzati da alcune ditte all'interno dell'area della Fincantieri.

Il rogo, che avrebbe interessato un capannone per poi estendersi ad un secondo adiacente, ha sprigionato una densa nube di fumo: sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco da Ancona e Osimo e personale da Jesi con un'autobotte per circoscrivere l'incendio ed evitare il coinvolgimento di strutture limitrofe.

All'interno dei capannoni vi sarebbero stati alcuni materiali e attrezzature utilizzati per le lavorazioni all'interno di navi: non risultano al momento persone intossicate o ferite dalle fiamme. Attualmente l'incendio è sotto controllo e i vigili del fuoco stanno completando le operazioni di spegnimento e smassamento del materiale bruciato.

Del fatto è stata informata anche la Prefettura. Sul posto è intervenuta la Polizia, per accertare le cause dell'incendio e compiere tutti i rilievi del caso.



