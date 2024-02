Via al "Forum di Progettazione Partecipata" per ex Sgl Carbon

Promuovere la riqualificazione ambientale, sociale ed economica dell'area ex Sgl Carbon di Ascoli Piceno. E' l'obiettivo perseguito da Legambiente, il Comune di Ascoli Piceno e la Bottega del Terzo Settore che hanno firmato stamani nel corso di una conferenza stampa il protocollo riguardante il "Forum di Progettazione Partecipata", un progetto rivolto a persone, associazioni, enti del Terzo settore e imprese che vogliono contribuire concretamente con idee, proposte e progetti, alla rinascita dell'area ex Sgl carbon come volano di crescita nel segno della sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'intero tessuto sociale ed economico della città.

"I cittadini e le associazioni possono con questo strumento partecipare alla rigenerazione dell'area tenendo conto di principi fondamentali come senso di responsabilità, sostenibilità ambientale, aspetto economico e valenza culturale-sociale della proposte che possono giungere da tutta Italia e dall'estero" ha detto il sindaco Marco Fioravanti.

Nell'area ex Sgl Carbon è in corso la bonifica. "E' un'area grande, disponibile per far emergere idee, per generare nuovi interessi guardando al concetto di città del futuro", ha aggiunto.

"Si tratta - ha osservato il commissario straordinario di governo Giuseppe Vadalà - di una procedura innovativa. Il risultato finale del recupero dell'area dovrà servire anche per invogliare i giovani a restare nella loro città, un problema comune alle aree intere, dalle quali i ragazzi si allontanano".

Il Form è disponibile sul sito internet del Comune. "I progetti saranno valutati dal Comune di Ascoli e da Legambiente" ha spiegato Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente. L'associazione nel 1989 sollevò il caso Carbon e i livelli di inquinamento. "E' passato tanto tempo, ci siamo invecchiati, ma questo protocollo oggi ci ringiovanisce" ha sottolineato Diana Di Loreto, presidente del circolo di Legambiente di Ascoli. Importante il ruolo della Bottega del Terzo Settore il cui presidente Roberto Paoletti ha aggiunto che "è vincente l'idea di mettere in moto strumenti innovativi come questo Form, in raccordo fra terzo settore, istituzioni no profit e comunità".



