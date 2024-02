Poesia simbolo della lotta al Covid torna all'Ospedale di Jesi

La poesia simbolo della lotta al Covid, dal titolo "Mi ero persa", della poetessa infermiera Maria Teresa Chechile, torna nel luogo in cui è nata: sarà affissa all'ingresso del reparto di pneumologia dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove l'infermiera lavorava in quei giorni e dove ancora presta servizio.

I versi vennero scritti in piena pandemia, il 26 marzo 2020, in un giorno di primavera "dal silenzio assordante, tra paure e ansie", ricorda Chechile. L'opera ha avuto grande successo ed è stata premiata anche con il Premio Alda Merini dell'Accademia dei Bronzi di Catanzaro. "'Mi ero persa' - spiega la poetessa infermiera - è lì a evocare e rievocare quel tempo e le emozioni che hanno attraversato il periodo pandemico. A quattro anni dal Covid la poesia, dopo aver viaggiato in lungo e in largo per l'Italia ed essere stata rappresentata in un murale all'ospedale di Pesaro, torna da dove è nata, recuperando sentimenti ed emozioni del primo momento, chiude con la speranza che si apre al mondo. Quella rinascita che è data dalla capacità umana di trovare soluzioni agli innumerevoli problemi, non solo sociali ma e soprattutto alla cura del corpo e cura dell'anima".

La poesia è inclusa nel libro "Le foglie non cadono mai uguali" premiato a Montecitorio con medaglia di bronzo e edito da Albatros.



