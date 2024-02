Nelle Marche primo ciak di 'Pasquale Rotondi. Un eroe italiano'

Al via le riprese nelle Marche del film "Pasquale Rotondi. Un eroe italiano" di Roberto Dordit, opera seconda del regista e sceneggiatore, già autore di "Apnea" con Claudio Santamaria. A Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino) svelato il set per il primo ciak del film in cui Simone Liberati interpreta Pasquale Rotondi (Arpino, 1909 - Roma, 1991), soprintendente delle Marche, durante l'Operazione Salvataggio organizzata dal ministro dell'Educazione Bottai allo scopo di nascondere nel Montefeltro tutte le opere d'arte più importanti durante la Seconda guerra mondiale. Rotondi salvò oltre 10mila opere d'arte italiane dalla distruzione e dal saccheggio delle truppe naziste e dai bombardamenti alleati.

Il ruolo della moglie Zea Bernardini è affidato a Lia Grieco, mentre Antonio Di Matteo veste i panni dell'autista di Rotondi.

Tra gli altri interpreti: Rebecca Liberati nel ruolo della tata delle figlie di Pasquale Rotondi interpretate da Greta Montanari e Giorgia Montanari. Scritto dallo stesso regista insieme a Claudio Pallottini, e prodotto da Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia per Qualityfilm, le scenografie del film sono di Maurizio Carraro, i costumi di Metella Raboni. Il direttore della fotografia è Claudio Zamarion. Le riprese avranno una durata di cinque settimane e si svolgeranno nelle Marche, a Urbino, Carpegna, Sassocorvaro, Sant'Angelo in Vado, e nella Repubblica di San Marino.



